Paura a Nuoro, fiamme in un palazzo del centro: il fumo invade la strada

Fiamme in un palazzo in pieno centro a Nuoro, in viale Trieste. Il rogo, scoppiato per cause ancora da chiarire, avrebbe coinvolto una palestra: il fumo ha invaso la strada e più di un’automobilista ha lanciato l’allarme al 115. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco insieme a una pattuglia dei carabineri. Il rogo, dopo circa mezz’ora, è stato domato.