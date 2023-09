Paura a Monserrato, scoppia un incendio sul tetto della chiesa del Santissimo Redentore (VIDEO)

Paura a Monserrato per un incendio scoppiato sul tetto della chiesa del Santissimo Redentore. Le fiamme sono partite subito dopo la fine di alcuni lavori di impermeabilizzazione. Gli operai hanno cercato di domare il rogo ma si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

“Stavano mettendo in sicurezza il tetto utilizzando la catramina”, spiega il parroco, don Sergio Manunza, a Casteddu Online. I lavoratori stessi sono stati soccorsi dai pompieri e, una volta a terra, fortunatamente sono state appurate le loro condizioni di salute, ottimali. Per precauzione ha raggiunto il piazzale esterno della chiesa anche un’ambulanza medicalizzata. “Ringrazio gli operai che, prontamente, avevano dell’acqua a disposizione e sono riusciti a non far estendere l’incendio”. I danni? “Non sono fortunatamente ingenti, a prima vista. Diciamo che il Cristo redentore ci ha messo una mano e ci ha protetto”.