Paura a Monserrato, deraglia la metropolitana: caos al capolinea del Policlinico

Paura a Monserrato per il deragliamento della metropolitana all’altezza del Policlinico universitario. L’incidente è avvenuto questa sera: quando il treno è letteralmente uscito dalle rotaie, andando verso le barriere, a svariati metri d’altezza, le cabine erano fortunatamente vuote e non si registra, fortunatamente, nessun ferito. La metropolitana era diretta proprio al capolinea del Duilio Casula. Sul posto sono intervenute le squadre degli operai per ripristinare la circolazione.