Momenti di panico a Livorno. Ha ceduto il ponte mobile della Fipili che conduce al porto della città, uno dei luoghi più importanti a livello di viabilità ed economico. Il tratto interessato è particolarmente nevralgico per la città perché è quello che si immette nella Darsena Toscana. Fortunatamente non ci sono stati feriti e si registrano solo fortissimo disagi-come prevedibile- per il traffico, dato che il passaggio è momentaneamente bloccato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e si indaga per capire l’origine dell’accaduto.

“Il collasso del tratto di strada della FiPiLi a Livorno, adiacente al sovrappasso in direzione della Darsena Toscana pone la necessità di una nuova viabilità d’emergenza. La Regione, la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la FiPiLi, il Comune di Livorno, sono già attivi nel trovare una soluzione rapida in grado di ripristinare quanto prima la viabilità interrotta”, il commento del governatore della Toscana Giani.

Foto Google maps- QN