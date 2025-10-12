Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di La Maddalena sono intervenuti a seguito del crollo di un solaio verificatosi all’ultimo piano di una palazzina residenziale composta da tre piani.

Fortunatamente, al momento del cedimento l’appartamento interessato era vuoto, e non si registrano feriti. I restanti appartamenti dell’edificio non hanno riportato danni strutturali significativi; sono state rilevate solo alcune lesioni superficiali, che non compromettono la stabilità complessiva della palazzina.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato tutte le verifiche tecniche del caso per accertare le condizioni di sicurezza. Al termine del sopralluogo, è stato disposto il divieto di accesso all’appartamento interessato dal crollo, in via cautelativa, fino al completamento delle opere di messa in sicurezza.

L’area è stata messa in sicurezza e sotto monitoraggio, in collaborazione con le autorità competenti.