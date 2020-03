Paura a Flumini, maxi incendio nel litorale: le fiamme sfiorano alcune villette. Vasto incendio di un canneto e vegetazione nel litorale di Flumini di Quartu, le fiamme lambiscono alcune villette, i Vigili del Fuoco sul posto con vari automezzi per spegnere le fiamme. Da segnalazioni pervenute alla sala 115, due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo dalle 13:30 circa, in località Flumini di Quartu in area periferica tra via Sorrento e via Mar Mediterraneo del comune di Quartu Sant’Elena.

Sul posto stanno operando due squadre di pronto intervento e automezzi di supporto. Le fiamme hanno lambito alcune villette propagandosi nella vegetazione. Le squadre VVF stanno operando con due APS (autopompa serbatoio) due automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio, e il supporto di due ABP (autobotte pompa) per un totale sei automezzi e sedici operatori. L’incendio è sotto controllo, i Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento daranno il via alle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area coinvolta, successivamente saranno avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.