Paura a Elmas per l’incendio scoppiato in un appartamento.

La squadra Vigili del fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta per un incendio appartamento l’incendio si è propagato dalla cucina coinvolgendo il salone ed il bagno adiacenti.

In supporto alla squadra, inviata dalla sala operativa un autoscala e un autobotte. In via precauzionale sono stati allontanati anche gli occupanti dei piani sottostanti.

Non risultano persone coinvolte.