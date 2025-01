È morta in un modo terribile la 27enne Patrizia Masithela, uccisa da 5 pitbull nel giardino di un amico nella notte fra domenica e lunedì a Latina

Il proprietario dei cani, Luca Desideri, si è presentato di sua spontanea volontà in Questura per spiegare la sua versione dei fatti. Il 40enne accompagnato dall’avvocato Stefano Sabatino, si è messo a disposizione degli inquirenti e ha dichiarato di non sapere perché Patricia si trovasse lì quella notte e che non aveva alcun appuntamento con lei.

“I cani- ha sottolineato l’avvocato a Repubblica – erano custoditi all’interno di un’abitazione privata, non si capisce perché la signora sia entrata nel giardino”. Sabatino ha anche spiegato il perché il suo assistito sia scomparso per un giorno: “Era sconvolto e recuperato un briciolo di lucidità, si è subito presentato in questura per mettersi a disposizione degli investigatori”.

Nelle prossime settimane Desideri sarà nuovamente ascoltato e su di lui potrebbe ricadere l’accusa di omicidio colposo. La difesa precisa inoltre che i cani erano regolarmente detenuti con microchip e all’interno di un’abitazione privata. Intanto, uno degli animali è stato ucciso da uno degli agenti intervenuti per aiutare la 27enne, altri due sono scappati e poi recupererati e l’ultimo non si è spostato dall’abitazione.