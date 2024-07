Passeggero si rifiuta di pagare il biglietto e il treno si blocca: caos a Decimomannu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Decimomannu – Treno in ritardo per colpa di un viaggiatore che non vuole pagare il biglietto: richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per far scendere l’uomo dal convoglio.

Il treno, partito alle 19 da Cagliari, ha dovuto far tappa, prolungata, a Decimomannu. Il motivo? Come comunicato dal capo treno, il regionale 32838 diretto a San Gavino, ha subito un ritardo a causa di un viaggiatore non in regola. Obbligatoria, quindi, “l’attesa delle forze dell’ordine”. Il viaggiatore non pagante avrebbe anche preteso di scendere a Samassi: una ingiustizia nei confronti di chi ha pagato il biglietto. La richiesta, dunque, dell’intervento delle autorità preposte per risolvere la situazione.