Pasquetta, controlli dei carabinieri nel Cagliaritano: ritirate 2 patenti

“Pasquetta sicura”: i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno attuato un dispositivo straordinario per il controllo del territorio.

Anche per il lunedì dopo la Pasqua il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari ha predisposto e attuato un dispositivo straordinario per il controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, in particolare quelli contro la persona e il patrimonio, nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie di maggior traffico, al fine di garantire ai cittadini la massima sicurezza e tranquillità.

Nel complesso, sono stati impiegati 115 militari e 53 automezzi, grazie anche all’ausilio di reparti speciali quali unità cinofile addestrate alla ricerca di droga ed esplosivo.

Nel corso delle attività sono state controllate 36 persone sottoposte agli arresti domiciliari e misure di prevenzione o alternative alla detenzione carceraria, identificato 812 persone e controllato 306 veicoli, oltre a 35 esercizi pubblici. Sono state contestate diverse contravvenzioni al codice della strada per un importo totale di 3150 euro, ritirate 2 patenti di guida. Il dispositivo attuato ha contribuito in maniera fattiva al tranquillo svolgimento della giornata festiva.

Le pattuglie hanno operato nell’area metropolitana e nell’hinterland. Assidua presenza anche lungo il litorale, punto di incontro di giovani e famiglie che, complice il bel tempo, si sono riversati in quelle aree.

Potenziati i controlli nelle zone di abitazioni e stabili incustoditi per prevenire i furti, l’attenzione delle pattuglie si è inoltre rivolta all’accertamento dello stato di ebbrezza dei conducenti degli autoveicoli.