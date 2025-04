La primavera sboccia da Horizon Home & Work con un nuovo volantino ricco di offerte dedicate alla casa, al bricolage, al giardino e persino al reparto pet. Fino al 6 maggio, il megastore di Sestu propone prezzi promo su tantissimi articoli pensati per vivere al meglio la stagione: dai salotti da esterno ai barbecue in calcestruzzo, dalle vernici agli attrezzi per il fai-da-te, senza dimenticare l’arredo bagno e le soluzioni salvaspazio.

Una selezione da non perdere: set tavolo + sedie in rattan a 109€, gazebo pieghevoli a partire da 32,90€, barbecue Sarom da 239€, panchine, fontane, fioriere, pannelli decorativi e tanti prodotti per rinnovare il giardino. Ma anche detergenti HACCP, mobili per il bagno, tappeti, arredi per la casa e offerte pet per i nostri amici a quattro zampe.

Tutto il meglio per sistemare casa, organizzare un barbecue o dare nuova vita agli ambienti. Sfoglia il volantino online o passa a trovarci!

📍 Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 Km 7.65

🕗 Orari: tutti i giorni dalle 8:00 alle 21:00

📲 Scopri tutte le offerte su www.horizonwh.com o seguici su Instagram @horizonsestu