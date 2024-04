Pasqua a Villasimius, camper parcheggiati nello sterrato e rifiuti lasciati a bordo strada

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“I migliori hotel sono pieni e a prezzi invidiabili. La Cosir muta”: con questo commento vengono presentate le immagini di chi, “nonostante un campeggio a 500 metri da dove sono parcheggiati e un’area di servizio camper dove possono conferire anche i rifiuti” preferisce sostare a tempo determinato come meglio preferisce. La località, che ogni anno viene presa d’assalto da migliaia di persone ammaliate dalle bellezze del territorio, a volte non è proprio rispettata come dovrebbe: non si sa se i sacchi di rifiuti siano stati, poi, ritirati, quel che è certo è che l’area è dotata di spazi appositi dove poter parcheggiare i propri mezzi proprio per evitare la sosta “selvaggia” in mezzo alla natura. Una pratica, purtroppo, non inconsueta, come dimostrano le numerose testimonianze che, nel tempo, si susseguono, che evidenzia il menefreghismo da parte di chi non ha rispetto verso le norme in vigore.