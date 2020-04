Pasqua a Cagliari, maxi controlli decisi dalla Prefettura: in campo 300 pattuglie e 700 operatori

Di



apertura1

IL PIANO SPECIALE DELLA PREFETTURA- Per Pasqua e Pasquetta sgarrare sarà quasi impossibile: in campo tutte le forze di polizia, posti di blocco ovunque. Ma anche servizi speciali per l’emergenza di vigili del fuoco e 118.