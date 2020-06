Bimbi in festa a Cagliari: riaprono le aree giochi di parchi, giardini e piazze

Dopo tanti mesi sono state riaperte le aree giochi per bambini su tutto il territorio cagliaritano. Nelle piazze e nei parchi i bimbi possono salire su scivoli, altalene e cavallini a dondolo. “Finalmente queste transenne vengono rimosse e i bambini possono tornare liberi, in attesa della riapertura delle scuole”, scrive su Facebook Roberto Mura, capogruppo Psd’Az.

“Finalmente il Sindaco ha assicurato che saranno riaperte le aree giochi per bambini nei parchi, nelle piazze e nei giardini di Cagliari”, sottolinea Giulia Andreozzi, Progressisti, “con l’ammorbidimento delle linee guida predisposte dal Ministero per le politiche della famiglia, allegate all’ultimo DPCM, diventa più facile per le amministrazioni comunali gestire le prescrizioni anti-Covid19.

Questa pandemia ha colpito molto duramente i bambini, non tanto dal punto di vista sanitario, quanto da quello sociale, psicologico e educativo. Era ora che potessero riacquistare il diritto al gioco negli spazi pubblici”.