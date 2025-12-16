Nella giornata odierna, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della fauna e al rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di detenzione e commercio di animali, i Carabinieri Forestali del Nucleo CC CITES di Cagliari, con il supporto dei militari della locale Stazione Carabinieri di Sant’Avendrace e alla presenza di personale veterinario specializzato in fauna esotica, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un esercizio commerciale cittadino operante nel settore.

L’attività era finalizzata alla verifica delle condizioni di detenzione degli esemplari esposti in vendita, nonché alla regolarità della documentazione attestante la loro lecita provenienza. Nel corso del controllo è emerso che numerosi animali, tra cui anche 17 esemplari di psittaciformi tutelati dalla Convenzione di Washington (CITES), per i quali sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti documentali, versavano in condizioni igienico-sanitarie ritenute precarie; alcuni di essi risultavano inoltre in evidente stato di sofferenza.

Alla luce degli elementi riscontrati, è stata pertanto ravvisata l’ipotesi di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dal Codice Penale. I militari hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria della titolare dell’attività, una 74enne cagliaritana.

Considerata la compromessa situazione igienico-sanitaria dei locali, si è proceduto contestualmente al sequestro penale dell’intero esercizio commerciale e degli animali ivi detenuti, che, al momento, sono stati affidati in custodia giudiziale alla stessa indagata.