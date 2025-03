Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da 20 giorni al policlinico Gemelli di Roma. Secondo l’ultimo bollettino, la polmonite del Pontefice “è in una fase di sviluppo ordinario, è una normale evoluzione”, si legge nella nota della Santa Sede. “Ci vorrà tempo” per ulteriori valutazioni, il quadro clinico resta “stabile nell’ambito di un quadro complesso”, ma l’assenza di crisi nelle ultime ore è considerato un qualcosa di “rilevante”.

Nella tradizionale omelia per il mercoledì delle ceneri, il Santo Padre ha affermato che è “Inutile tentare di esorcizzare la morte, bisogna farci i conti”,confermando il suo approccio senza filtri alla vita e alla sua volontà di dare ogni aggiornamento sul suo stato di salute in modo sincero. Il Papa, “nel corso della mattina, ha chiamato padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza”, riferisce sempre la Sala stampa vaticana. “Nel pomeriggio ha alternato il riposo al lavoro”. Una giornata che si può definire “tranquilla” per il Pontefice, per il quale, si conferma, la prognosi resta riservata.