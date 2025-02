Dopo la giornata di grande preoccupazione di ieri, Papa Francesco sembra aver superato il momento più critico dovuto alla crisi respiratoria che lo ha colpito ieri. Ed è proprio il Santo Padre a comunicare, tramite la stampa vaticana, gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

“Da parte mia – ha scritto il Pontefice nel messaggio per l’Angelus – proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia. Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”. La prognosi resta comunque riservata e il Pontefice è attualmente sottoposto a ossigenoterapia ma non è intubato. Questa sera dovrebbe essere diramato un nuovo bollettino medico.