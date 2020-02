Paolo Palumbo incontra Papa Francesco: “Impossibile descrivere la gioia”

Un incontro carico d’amore, di gioia e di speranza. Paolo Palumbo, il giovane chef sardo malato di Sla, a poche settimane dalla sua partecipazione come super ospite del Festival di Sanremo, ritorna alla ribalta nazionale. Stavolta la musica non c’entra nulla, a trionfare è la fede: Palumbo, infatti, ha raggiunto la Città del Vaticano e ha incontrato Papa Francesco: “L’incontro più emozionante di sempre”, scrive Palumbo sul suo profilo ufficiale di Facebook. “Ecco svelato il motivo di questo mio viaggio, sono partito per incontrare Papa Francesco e questa mattina quando l’ho visto avvicinarsi il mio cuore ha iniziato a battere in una maniera esagerata. Abbiamo parlato, mi ha dato un bacio e mi ha ascoltato”, spiega lo chef. “La sua carezza e il suo bacio mi hanno dato una carica di emozioni e d’amore veramente inmisurabile”.

Palumbo è, ovviamente, ancora emozionatissimo: “Mi ha fatto commuovere vedere il Papa emozionarsi per le mie parole. Credetemi, descrivere la gioia è impossibile. Vi trasmetto l’amore che lui ha trasmesso a me. Vi mando un abbraccio dalla Capitale”.