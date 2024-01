Palestra di Pirri distrutta da vandali e piromani: in arrivo sistemi antincendio e di allarme

Dopo i roghi e le devastazioni via ai “Lavori di recupero della palestra comunale sita nella via degli Stendardi”. E il recupero della struttura sportiva sarà accompagnato da interventi legati alla sicurezza del complesso che vedranno la realizzazione degli impianti di antintrusione e di videosorveglianza.

La palestra comunale di via degli Stendardi riveste un’importante funzione sociale nell’ambito del rione di San Giuseppe a Pirri, essendo l’unico impianto sportivo comunale della zona. Nel maggio 2020, a causa di un incendio doloso sviluppatosi all’interno, buona parte della struttura è risultata danneggiata. Da allora la palestra è inagibile. L’incendio ha danneggiato in particolar modo la pavimentazione del campo da gioco, i pannelli fonoisolanti del controsoffitto e tutti gli impianti tecnologici. Ulteriori incendi dolosi e atti vandalici successivi ne hanno ulteriormente compromesso l’integrità.

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha predisposto gli atti per affidare i lavori di bonifica e messa in sicurezza della palestra e ha stanziato in Bilancio 250 mila euro. I lavori di bonifica, hanno creato i presupposti per la redazione del progetto di recupero dell’impianto.

Grazie ai lavori le difese della struttura saranno potenziate. L’obbiettivo di creare adeguatamente barriere contro l’intrusione di persone, finalizzato al furto di beni, sarà ottenuto attraverso l’adozione di sistemi di rivelazione ed allarme. L’impianto di videosorveglianza è destinato al controllo delle aree intorno alla palestra mediante sistema televisivo a circuito chiuso.

Un sistema fisso automatico di rivelazione d’incendio sarà installato allo scopo di rivelare e segnalare un rogo nel minor tempo possibile. Il segnale d’incendio sarà trasmesso e visualizzato su una centrale di controllo e segnalazione. Mentre un segnale di allarme acustico e visivo sarà emesso in tutti gli ambienti compreso quello interessato dall’incendio.

Saranno installati avvisatori acustici come avvisatori di allarme interno (posti nella centrale ed in grado di dare un allarme percepibile nelle immediate vicinanze della centrale stessa) e avvisatori di allarme esterno. Le segnalazioni acustiche e/o ottiche saranno chiaramente riconoscibili come tali e non confondibili con altre segnalazioni. Il sistema di segnalazione di allarme esterno sarà concepito in modo da evitare rischi indebiti di panico.