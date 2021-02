Pais a Radio Casteddu: “Tre domeniche consecutive in zona arancione, Sardegna beffata”

Il presidente del Consiglio regionale: “Quello da rilevare non è la sentenza del TAR, che va rispettata, ma i parametri posti in essere dal governo che sono troppo rigidi. Così come si possono inasprire le misure in un contesto di peggioramento, era importante magari alleggerirli quando i parametri fossero migliori, come nel caso della Sardegna”