Guai per il noto cantante Pago e l’amico quartese Alessandro Pitzianti. I fatti risalirebbero all’estate di ben 5 anni fa, quando i due amici noleggiarono Renault Captur nell’autonoleggio SicilybyCar dell’aeroporto di Elmas. Stando a quanto riferito dal noleggiatore, i due non avrebbero riconsegnato nella data stabilita la vettura ma solo diverso tempo dopo, non pagando nemmeno la differenza di alcune migliaia di euro dovute per il il servizio. Per questo motivo, la Procura, nelle vesti del pubblico ministero Andrea Massidda, ha deciso di procedere citando in giudizio sia Pitzianti (registrato come primo guidatore) che Pago. L’udienza è stata fissata per il prossimo 27 febbraio. Ferma la posizione della difesa del cantante, che sostiene non abbia alcuna responsabilità e che i costi dovrebbero essere sostenuti dal garante che figura sul contratto, ovvero Pitzianti.