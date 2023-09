Padrone in casa di riposo, il micio Red finisce in strada a Cagliari: sos per adottarlo

RED, SOLO AL MONDO, IL PADRONE FINISCE IN RSA E LUI IN STRADA.

CERCA CASETTA.

Ci giunge una segnalazione dal rione cagliaritano di Monreale per un micino di circa 5 mesi orfano, solo al mondo.

Purtroppo il suo padrone è stato ricoverato in una casa di riposo e per il piccolino gli si sono aperte le porte dell’ indifferenza.

Coccolone e giocherellone alla continua ricerca di affetto.

Si cerca adozione responsabile, vita in sicurezza.

Al momento Red è stato messo in strada, è troppo piccolo per sopravvivere, salviamolo!

