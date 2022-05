Padel, calcio, eventi e tanto verde: nasce a Quartu il centro sportivo Sporting Bola

Padel, calcio e un’arena eventi per cerimonie di alto livello. Dopo due anni di chiusura, tornerà a splendere, con una nuova veste green, lo Sporting San Francesco, destinato a diventare un gioiello di Quartu e un punto di riferimento per l’impiantistica sportiva a livello nazionale

Il centro, che aprirà in via San Francesco e si chiamerà Sporting Bola, sarà pronto dal 28 maggio, in attesa di una sontuosa inaugurazione prevista per l’11 giugno.

Tante le novità. Nel polo sportivo troveranno spazio 7 campi da padel di ultimissima generazione (tutti panoramici e con manto testurizzato stile “world padel tour”), 2 campi di calcio a 7 completamente nuovi (i vecchi sono stati tutti eliminati), 2 campi di calcio a 5, un punto ristoro per aperitivi e i momenti di relax tra una sfida e l’altra, anche con poltrone e tavolino dove verrà offerto un servizio delivery per ogni necessità. Ciliegina sulla torta un’area eventi per feste e cerimonie da urlo.

Nuovissimi e modernissimi (ristrutturazione completa, compresi gli infissi) gli spogliatoi, curati in ogni minimo dettaglio, differenziati per genere (uomo/donna) e attività sportiva (calcio/padel), climatizzati, pensati in un’ottica ecosostenibile dotati di docce private (acqua calda grazie a un impianto fotovoltaico e pannelli solari), armadietti per ogni atleta e panche dove potersi cambiare prima e dopo la partita.

Tutto immerso nel verde, tra palme, ulivi secolari, carrubi e ginepri che profumano e impreziosiscono il centro. A breve gli impianti potranno ospitare tornei internazionali.

Un centro studiato per accogliere tutte le fasce d’età, con un parco giochi per i più piccoli, il “Kids Village Bola” e un personal trainer che curerà ogni minimo dettaglio, compreso il risveglio muscolare, e tante altre attività.

Un sogno concretizzato grazie all’impegno e all’investimento del proprietario Edoardo Melis, sostenuto dalla famiglia: dal padre Danilo Melis (il primo ad aver creduto nelle potenzialità del progetto),dalla madre Alice, dalla sorella Silvia, dalla compagna Marta e dalla figlia Sofia.