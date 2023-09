Pabillonis – Lieto fine per Lillo, il cagnolino inconsolabile dopo la morte della sua padrona: da oggi vivrà a Sassari tra le braccia di Simona e della sua bambina. Dopo l’annuncio su Casteddu Online da parte della volontaria Gessica Porcu, il simpatico meticcio ha trovato casa. È stata Gessica ad accompagnarlo nella città del Nord Sardegna, stanca ma felice ed emozionata per aver regalato a Lillo una seconda vita. Cibo, acqua e coccole non mancavano al piccolo esemplare che era rimasto solo, una intera comunità, sindaco compreso, si erano prodigati per il quattro zampe inconsolabile: triste, i suoi occhi parlavano da soli, sino a oggi.

Dopo una serie di interlocuzioni, il viaggio è stato programmato per questa mattina: ha viaggiato nel trasportino, un po’ impaurito e frastornato dai tanti chilometri percorsi ha raggiunto la nuova casa e soprattutto la famiglia che si prenderà cura di lui. Ad attenderlo le dolci braccia di Simona e di sua figlia e Lillo, dopo le foto di rito, si è già ben adattato: adagiato sul divano, ricche giornate lo attendono. Giochi e carezze e soprattutto l’amore e il legame che lega esseri umani e animali. “Sono veramente contenta – racconta Gessica Porcu – anche se son stanca dopo 350 kilometri. Ma mi sento fiera, finalmente Lillo ha una casa. Io adoro gli animali, loro ci danno tanto e l’unica cosa che chiedono è un po’ d’amore, lo farei altre trecentomila volte”.