Pabillonis dice addio a Giovanni Lisci, morto nella casa divorata dall’incendio: “Staremo vicini ai suoi due figli”

L’addio tra le lacrime a Giovanni Lisci, l’agente assicurativo di 53 anni morto ieri sera dentro la casa della sorella divorata da un incendio, a Pabillonis, è stato fissato: il funerale sarà domani alle diciassette, nella chiesa cittadina della Beata Vergine della Neve. Tutto il paese, duemilaseicento anime, è ancora sotto choc per la tragedia e domani potrà dare l’ultimo saluto all’uomo, che lascia moglie e due figli piccoli. Oggi, a Pabillonis, regna il silenzio: nell’abitazione di via Ancora in fiamme i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, arrivati con ben cinque squadre, sono riusciti a raggiungere il corpo dell’uomo, circondato dal fuoco, e a trascinarlo fuori. Tutti i tentativi di rianimarlo, però, sono risultati vani. E l’intera comunità di Pabillonis si stringe attorno ai familiari dell’uomo, distrutti dal dolore per l’improvvisa e tragica perdita. Nei gruppi social del paese e nella bacheca del profilo Facebook di Giovanni Lisci i messaggi di cordoglio hanno ormai raggiunto la tripla cifra.

Il sindaco Riccardo Sanna, domani, parteciperà ai funerali. È lui ad aver confermato, alla nostra redazione, giorno e ora delle esequie: “Siamo vicini a tutta la famiglia, staremo vicini ai due figli di Giovanni, ancora piccoli, un ragazzo di sedici anni e una bambina di dieci”.