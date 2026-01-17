Una tragedia quella che si è consumata tra le mura di casa, Francesco Pio Fenudi dormiva sereno ma non si è più risvegliato: sono stati i genitori, Nello e Jessica, che, nel tentativo di svegliarlo, hanno capito che qualcosa di terrificante era appena accaduto. Immediato l’arrivo del 118, ma il piccolo si era addormentato per sempre.

Le comunità di Ottana, dove risiede la famiglia, e quella di Dualchi, paese della mamma, sono in lutto, come tutta l’isola che abbraccia e sostiene nel dolore i genitori di Francesco Pio.

Era nato il 30 dicembre del 2023, il suo Comune aveva annunciato così la lieta notizia: “Niente è più bello di una nuova vita, benvenuto al mondo al piccolo Francesco Pio”.

Da due giorni si piange per questa piccola vita volata via troppo presto.