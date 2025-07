E’ stato sorpreso mentre colpiva una tartaruga terrestre con un machete, verosimilmente per cibarsene. L’animale, sebbene non appartenente a specie protette, è stato ucciso, e per l’uomo è scattata una denuncia per maltrattamento e uccisione di animali. E’ accaduto durante un’operazione di polizia giudiziaria all’alba di oggi all’interno di un capannone industriale dismesso alla periferia di Selargius, dove i Carabinieri hanno identificato 19 cittadini extracomunitari che avevano occupato abusivamente lo stabile. L’intervento, coordinato dalla Compagnia di Quartu Sant’Elena, si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e contrasto al degrado urbano.

L’operazione è stata pianificata nei giorni scorsi nel corso del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Cagliari e formalizzata tramite ordinanza del Questore. Data la complessità della situazione, è stato predisposto un dispositivo di sicurezza imponente, volto a garantire l’incolumità degli operatori e delle persone presenti all’interno della struttura.

A supportare l’intervento sul campo sono stati i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, il 9° Battaglione Carabinieri Sardegna, l’Unità Cinofila del Comando Provinciale e l’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas. Dopo aver messo in sicurezza l’area, i militari hanno fatto accesso nel capannone e identificato i presenti, in gran parte cittadini di origine nigeriana e senegalese, privi di qualsiasi titolo autorizzativo per l’occupazione dello stabile.

Tutti i 19 soggetti sono stati denunciati a piede libero per invasione di edifici.

Le operazioni di identificazione sono state svolte con il supporto dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari, che ha verificato la posizione giuridica degli occupanti. È emerso un solo caso di irregolarità, relativo a un cittadino con permesso di soggiorno scaduto: sono in corso gli accertamenti per le procedure di competenza.

Il blitz rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio condotta dall’Arma dei Carabinieri, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, per il contrasto all’occupazione abusiva e al degrado, con l’obiettivo di garantire legalità e sicurezza nei contesti urbani più fragili.