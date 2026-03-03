Un terribile e vile gesto nei confronti di un animale indifeso. “In dei Lavoratori a Dolianova, è stata ritrovata una gatta in condizioni agghiaccianti: pestata, chiusa dentro due buste e lasciata lì, piena di sangue”, è la denuncia pubblica di una giovane del paese. I fatti risalgono a 4 giorni fa, attorno alle 21.

“Attualmente è in fin di vita. È stata portata d’urgenza dal Veterinario Karel a Monserrato, dove le è stata fatta una flebo di metadone e somministrata una dose di morfina per cercare di alleviarle il dolore.

Una scena che non si può accettare. Un gesto disumano che non deve restare nel silenzio”.

“Provvederò”, prosegue la giovane, “a fare denuncia alle autorità competenti” , sperando che anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona possano essere d’aiuto a chiarire l’accaduto.

E fa un appello: “Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa intorno a quell’orario, vi chiedo di farvi avanti. Anche un piccolo dettaglio può essere fondamentale.

Condividete il più possibile. Chi ha fatto questo potrebbe rifarlo”.