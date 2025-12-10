I carabinieri della stazione di Villanova a Cagliari hanno arrestato un pensionato di 72 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe sottoposto la compagna a un clima di violenza domestica fatto di minacce, insulti e percosse ripetute nel tempo.

L’ennesimo episodio sarebbe avvenuto nella mattinata di oggi. La donna, dopo essere stata aggredita, è riuscita a chiedere aiuto al 112. Quando la pattuglia è arrivata nell’abitazione, l’uomo si era già allontanato, probabilmente per evitare il controllo. I militari hanno immediatamente attivato le procedure previste dal codice rosso e dalla rete antiviolenza regionale per la tutela della vittima, avviando parallelamente le ricerche del pensionato.

Il 72enne è stato rintracciato poco dopo nelle vicinanze e portato in caserma. Al termine della ricostruzione dei fatti e delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’autorità giudiziaria.