Un gesto che ha salvato la vita al malcapitato e non è passato inosservato al primo cittadino Franco Mula di Orosei che ha voluto ringraziare pubblicamente al militare per l’eroica impresa. È accaduto ieri pomeriggio: “il Paracadutista del 186^ Reggimento Folgore di Livorno originario di Bultei in licenza salva un bagnante nelle acque di Osala Orosei che, colto da malore e con il mare mosso, rischiava di annegare. Veniva trascinato a riva dal militare e soccorso dalle ambulanze del 118. Un grazie di cuore arriva da tutta la comunità di Orosei”.