Oristano, la protesta dal carcere di Cesare Battisti: “Cibo scarso e di bassa qualità”

L’ex terrorista, in isolamento nel penitenziario di Massama, non può accedere alle cucine, e ha presentato ricorso al tribunale di Sorveglianza in quanto l’attuale alimentazione comprometterebbe una salute già minata. Salvini: “Taci e digiuna, vigliacco”