Vernice rossa per imprimere frasi esplicite contro i vaccini. Il fatto è accaduto la notte scorsa, uno o più ignoti hanno imbrattato le mura esterne del camposanto e le forze dell’ordine sono già al lavoro per risalire agli autori.

Tutto porterebbe al movimento no vax, il quale si identifica con una precisa sigla che, oltre alle frasi scritte, è stata impressa sulle pareti. Indignazione e condanna da parte dei cittadini che, appresa la notizia, hanno mostrato rabbia e dispiacere per i fatti compiuti. “Un gesto vile e inaccettabile, che non è solo un’offesa a un luogo sacro, ma uno sfregio all’intera comunità oristanese” si legge tra i tanti commenti dei cittadini, scritti sui social.

“Colpire il cimitero significa colpire la memoria e l’affetto che ci legano ai nostri cari”.

La speranza è che presto vengano cancellate le scritte che richiamano l’attenzione sull’argomento dei vaccini.