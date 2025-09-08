Una nascita che resterà nella memoria: all’ospedale San Martino di Oristano è venuta alla luce la piccola Martina Orrù, un “gigante” di appena un giorno che con i suoi 5 chili e 250 grammi stabilisce un vero e proprio record. A dare la notizia, con orgoglio, è il papà Matteo Orrù: “Ieri, 7 settembre, è nata mia figlia Martina. Pesava ben 5,250 chili. Facendo qualche ricerca, potrebbe essere la bambina con il peso più alto alla nascita non solo in Sardegna, ma forse anche in Italia, considerando che è una femminuccia”. Il parto, avvenuto con taglio cesareo, si è svolto senza alcuna complicazione. “La piccola e la mamma Federica stanno benissimo”. Un evento eccezionale che ha sorpreso tutti, trasformando la nascita di Martina in una notizia straordinaria per tutta la Sardegna.