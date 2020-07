Organizza una partita “malati di Covid contro sani”: 23enne denunciato in Spagna

Come se non bastassero i ‘Covid party’, in Spagna un 23enne di Pamplona ha ben pensato di organizzare una partita di calcio dove i contagiati da nuovo coronavirus avrebbero affrontato i sani.

Lo raccontano i quotidiani sportivi spagnoli, As e Marca.

L’appuntamento del match era stato programmato per domani ma la polizia ha fatto in tempo a identificare l’organizzatore e a denunciarlo.

