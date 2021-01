Ore in coda al gelo per il ritiro del mastello, proteste a Cagliari

Ore in fila al gelo. Mugugni e proteste al centro informazioni di Cagliari Porta a Porta in viale Ciusa. Code lunghissime all’aperto in attesa per la consegna del mastello. Il clima pessimo di oggi ha acceso il malcontento. “Per ogni pratica almeno venti minuti”, raccontano gli utenti, “io ero qui anche stamattina e hanno anche aggiunto che non è detto che riescano a completare la consegna a tutti presenti entro oggi”.

“Ho già fatto delle verifiche nei giorni scorsi e la problematica sembrava risolta”, spiega Alessandro Guarracino, assessore all’Igiene del suolo, “mi risulta una situazione tranquilla, nulla di diverso rispetto a quanto accade alle poste, forse oggi c’è stato un picco di presenze in ogni caso sono pronto a ulteriori verifiche. Purtroppo a causa delle norme anti Covid le persone non possono entrare per più di due alla volta”.