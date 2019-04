“Ora che non c’è più Zedda, per favore rimettete il crocifisso nella stanza del sindaco”

Un saluto cordiale ed affettuoso al Dottor Bruno Carcangiu, che

reggerà le sorti della Città di Cagliari da qui alle elezioni del 16

giugno prossimo. Non gli mancano la preparazione e le esperienze, come

Sindaco di un piccolo Comune, ma sempre Sindaco, come Segretario

Comunale, come Revisore dei Conti, come Commissario straordinario in

tanti Comuni della Sardegna. Competenze ed esperienze che sono certo

metterà a frutto anche in questi pochi mesi che è stato chiamato a

guidare il Capoluogo, la Capitale della Sardegna.

Ma a Bruno Carcangiu ( mi permetto di dargli del tu, data la nostra

lunga amicizia personale e la comune appartenenza al mondo delle

autonomie locali e del loro associazionismo) devo chiedere un grande

favore : rimetta nelle pareti della stanza del Sindaco il Crocifisso,

che Massimo Zedda ha tolto appena è entrato nel suo ufficio,

mettendolo in una bacheca. Sono certo che sarà un gesto che la

Cittadinanza apprezzerà, nel rispetto che i Cagliaritani hanno sempre

avuto di tutte le appartenenze religiose.

Marcello Roberto Marchi