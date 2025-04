Ennesima inaccettabile tragedia sul lavoro, questa volta a Misiliscemi, in provincia di Trapani. Un operaio di soli 35 anni, Pietro Zito, è morto a seguito dei gravissimi traumi riportati dopo essere stato schiacciato da una porta blindata che stava trasportando. Zito, originario di Montelepre ma residente a Cinisi, nel momento dell’incidente stava effettuando una consegna per la ditta di infissi per la quale lavorava. Per motivi da accertare, i sostegni con i quali era tenuta porta hanno ceduto, travolgendo il 35enne. Il giovane operaio è stato subito trasportato prima all’ospedale Civico di Palermo e poi al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia sempre a Palermo. Purtroppo però le condizioni di Zito erano troppo gravi e non è stato possibile salvarlo.

Cordoglio da parte di tutta la comunità di Cinisi: “La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che lascia senza parole. Pietro Zito ha perso la vita oggi, dopo un incidente sul lavoro avvenuto ieri”, scrive la sindaca Vera Abbate. “Morire a trentacinque anni, morire di lavoro, è qualcosa che non dovrebbe mai accadere, eppure succede ancora.È un dolore grande, una perdita che lascia sgomenti. Ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari con sincera vicinanza.”