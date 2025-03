Sembrano essere arrivate ad una svolta importante le indagini sulla morte di Marco Mameli, ucciso sabato notte durante una lite a Barisardo. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, un giovane di Girasole avrebbe confessato di sua spontanea volontà agli inquirenti del commissariato di Tortolì di aver ferito l’amico del giovane operaio, Andrea Contu, ma di non essere coinvolto nell’ omicidio del 22enne. Il giovane avrebbe spiegato alla polizia di essersi trovato nel mezzo di una discussione all’interno di un bar. Lite degenerata poi in strada con il ferimento di Contu e di essere poi fuggito. Al momento il giovane è indagato per lesioni e porto abusivo d’arma.