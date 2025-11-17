Omicidio al Donegal, per Yari Fa arriva la condanna a 10 anni e otto mesi di carcere: uccise Fabio Piga nel bagno.Nel famoso pub di via Caprera l’ex carabiniere che seguiva la security fu accoltellato a morte dal giovanissimo di 20 anni, uno degli omicidi più eclatanti degli ultimi anni a Cagliari. Oggi la condanna, a decretare una pena relativamente bassa sono stati duye fattori. Il primo è che l’imputato ha chiesto la formula del rito abbreviato. Il secondo è che al giovanissimo è stata riconosciuta una semi infernmità di mente. Si conclude così, almeno in primo grado, una vicenda a dir poco drammatica: in una notte al Donegal Piga intervenne rimproverando il ragazzo nel bagno, sostenendo che stesse manipolando droga. E con tutta risposta ricevette una coltellata fatale che gli cosò la vita.