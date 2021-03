“Mio padre 82enne guida ancora, ma momentaneamente non può effettuare le visite perché al numero del centro unico di prenotazione non risponde nessuno. In due ore ho effettuato più di 50 tentativi”. Mirko Anselmo, di Serramanna, a Radio Casteddu spiega: “Il mio papà è diabetico ed è seguito presso il centro diabetologico di Sanluri. Come ogni anno, deve effettuare una visita personale e deve prenotare quelle di routine che gli vengono richieste, ossia oculistica e cardiologica. Quella oculistica gli serve inoltre per il rinnovo annuale della patente che sarà ad agosto ma stamattina, con l’intento di prendere un margine di tempo sufficiente per le prenotazioni, ho chiamato al CUP sia dal numero fisso che a quello riservato al servizio mobile. L’orario è dalle 8 alle 18, ho provato per due ore circa, più di 50 tentativi effettuati ma non ho avuto nessun tipo di risposta se non quella da una voce registrata che avvisa prima di attendere e, poi, che gli operatori sono tutti occupati. Riproverò domani, con la speranza di avere una risposta. Questo disagio non credo riguardi solo a me”.

Risentite qui l’intervista a Mirko Anselmo di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU