Ollolai, l’ultimo viaggio di Alessandra: domani rientrerà in Sardegna e venerdì verrà celebrato il rito funebre. La piccola di 13 ritornerà così a casa sua, dove tutta la sua comunità l’aspetta: si stringerà alla sua famiglia distrutta dal dolore e a chi le ha voluto bene.

Tutti gli eventi previsti sono stati annullati, troppo grande il dolore per la tragica fine di Alessandra Cottu che, dopo 11 giorni di agonia, è spirata nel nosocomio di Roma, nel quale era stata trasferita dopo il gravissimo incidente avvenuto alle porte di Nuoro.

Le esequie si svolgeranno nella parrocchia di San Michele alle 15,30.