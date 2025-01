Ore di preoccupazione per Oliviero Toscani. Il notissimo fotografo, 82 anni, si è sentito male questa mattina nella sua casa nelle campagne di Bibbona, a Casale Marittimo. Non si conoscono i dettagli circa la natura del malore, ma le condizioni del fotografo, ricoverato a Cecina, sono molto gravi. Sembra comunque che possa essere legato alla grave malattia di cui lo stesso Toscani ha raccontato di essere affetto la scorsa estate, la amiloidosi. Questa patologia, grave e incurabile, comporta un deposito di proteine anomale nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. Per questa condizione, Toscani ha perso nel giro di poco tempo circa 40 chili.