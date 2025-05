Scomparsi dal giorno prima di Pasqua nelle acque di Olbia, erano usciti in barca per una battuta di pesca e da allora solo pochi oggetti sono stati rinvenuti. Ma i due ragazzi poco più che ventenni no, sono scomparsi, inghiottiti dal mistero della sorte. Da allora in mare e via terra sono state effettuate tante ricerche senza alcun esito: non si trovano. Una sofferenza che la mamma e i familiari condividono sui social al fine di implorare per essere aiutati a ritrovare i ragazzi. “Vi imploro di non abbandonarci. Aiutateci vi chiedo di tenere duro nelle ricerche so che possiamo contare su tutti voi”.

Una nota importante: “Chiedo di condividere vi prego a tutte le persone che durante il giorno viaggiano con aereo o nave che possano prestare attenzione in mare e fare video il più possibile e mandarli a me o Deiana Simplicio”.