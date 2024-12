Olbia attende la notte più lunga dell’anno con un programma ricco di eventi: il 30 Dicembre in piazza Crispi dj set di Rds e i comici di Zelig e Colorado. Il 31, sul palco del Molo Brin, si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari e a seguire dopo la mezzanotte i Boomdabash. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emesso alcune ordinanze per preservare la sicurezza della città. Dalle 17 del 30 dicembre fino alle 24 dell’11 Gennaio, è vietata la detenzione e la vendita su area pubblica di mortaretti, petardi e simili. È inoltre vietato l’uso di articoli pirici su area pubblica, ad eccezione dei soggetti legittimati al possesso. Allora stesso modo è vietato consumare, detenere o vendere bevande in contenitori di vetro, plastica, terra brik e lattine, dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 07 del 1 gennaio. I locali potranno diffondere musica anche dal vivo fino alle 4 del mattino del 1 gennaio, decorso il seguente orario, la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di locali insonorizzati.