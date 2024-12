Staranno insieme per sempre. Uno accanto all’altro, vicini e inseparabili come erano tutti i giorni, fino alla tragedia che domenica scorsa ha sconvolto l’intera Sardegna. Fianco a fianco, in due loculi vicini, nella nuova area di costruzione lungo via Marconi: Giacomo Desogus e Matthias Steri riposeranno vicini in eterno. Un gesto simbolico che riflette la loro unione, che li ha accompagnati durante tutta la loro breve vita.

Oggi alle 15 l’ultimo saluto ai due ragazzi inseparabili scomparsi domenica scorsa durante una tragica battuta di caccia. Secondo quanto ipotizzato finora, Matthias ha colpito per errore Giacomo con una fucilata alla nuca, uccidendolo sul colpo e suicidandosi per la disperazione. Ma ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire, molte risposte arriveranno nei prossimi giorni grazie agli esami balistici.

Giacomo e Matthias avevano condiviso ogni passo della loro crescita: insieme avevano frequentato la scuola elementare, le medie e, anche il catechismo nella parrocchia di Santo Stefano. Sempre insieme, sempre uniti, tanto che Matthias accompagnava Giacomo a caccia pur non avendo il porto d’armi, solo per stare insieme. Insieme, come ora staranno per sempre.