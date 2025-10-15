Odissea Ryanair, il volo non riesce ad atterrare a Cagliari: “In viaggio da sei ore”.

Il racconto in diretta dei passeggeri stremati atterrati ad Alghero dopo che il pilota ha cercato per diverse volte di planare su Elmas senza riuscirci a causa del maltempo: “Nessun rimborso della compagnia, è stato un calvario”.

150 passeggeri del volo fr3986 Ryanair da Bologna a Cagliari dopo un tentativo di sorvolo dell’aeroporto di Cagliari causa maltempo sono stati dirottati ad Alghero. “Ore 19.10 ancora in attesa di bus che in 3 ore li porterà a Cagliari”, ci spiega un lettore. “La compagnia avrebbe dovuto temporeggiare e poi riprovare o fare benzina e poi ripartire in aereo non sottoporre anziani famiglie a un estenuante viaggio”.

E poi oltre al danno la beffa: “Stiamo arrivando a Cagliari 6 ore dopo la nostra partenza un odissea. Ovviamente nessun rimborso da parte della compagnia dato che si tratta di cause meteorologiche. Sarebbe bastato sorvolare Cagliari per 10 minuti ed evitarci questo disagio.”