Nuvole e vento sabato, gran sole domenica: primo weekend di primavera “pazzo” sulla Sardegna

“Primavera” e “pazzia”, due parole che si sposano benissimo anche nel 2019. Soprattutto se sono unite dal denominatore del meteo: sulla Sardegna, infatti, il primo weekend primaverile è all’insegna del ping pong tra nuvole, vento, poco sole ma temperature elevate. Sabato 23 marzo cielo prevalentemente coperto su gran parte dell’Isola e vento che soffia sino a venti chilometri orari, ma con picchi di ben ventitrè gradi su Cagliari e sul Campidano. Il raffronto tra i principali portali di meteorologia nazionali e internazionali non lascia quasi dubbi: difficilissimo replicare la “quasi estate” di una settimana fa.

Per la gioia di molti, poi, domenica 24 marzo si attende molto più sole sull’Isola, con il vento destinato a calare sino ai livelli di brezza: temperatura minima che oscilla tra i sei e gli otto gradi e massima tra i diciannove e ventuno, ma sempre con “allunghi” sino a quota 23. Insomma: a parte i più temerari, la maggior parte dei sardi non azzarderà un tuffo in mare ma, magari, una più salutare tintarella nelle spiagge o nei parchi.