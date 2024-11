Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia a Nurri: anziano muore a seguito di un incendio nella sua abitazione.

Un anziano di circa 80 anni, in tarda serata, ha perso la vita nell’incendio scoppiato all’interno della sua abitazione, alla periferia del paese.

Non c’è stato scampo per l’anziano, che all’arrivo dei Vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 era già deceduto.

Cause ancora da accertare, in corso i rilievi.