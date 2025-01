Nuraminis – Il mondo del volontariato in lutto: morto improvvisamente il presidente di Acra Alberto Musio. Era anche vicepresidente di Legalità Sardegna. Sono stati i suoi amici e colleghi dell’ambulanza a soccorrere l’uomo questa notte. Purtroppo ogni tentativo per strapparlo alla morte si è rivelato inutile. Aveva 75 anni Musio, cordoglio da parte dei ragazzi dell’associazione: “Oggi, la giornata è triste. Stanotte abbiamo dovuto fare l intervento che nessuno vorrebbe mai fare. Il nostro presidente non c è più. Purtroppo un malore se l’è portato via e ora, c è solo la tristezza, lo sconcerto… Siamo ancora qui, in sede, coi telefoni che squillando in continuazione e che comunichiamo a tutti della sua scomparsa. Abbiamo bisogno che ci stiate vicino, abbiamo bisogno che ci sosteniate nel nostro dolore… Abbiamo bisogno di sentirlo ancora qui, con noi, a dirci le sue battute e le sue cazzate… Abbiamo bisogno di lui, ma soprattutto di voi! Non saranno giorni facili, anzi… Ma dobbiamo riuscire a tirare fuori tutte le forze che abbiamo… Abbiamo già affrontato situazioni difficili… Questa è una di quelle! lberto, noi siamo qui, continueremo ad esserci, e lo saremo con te! Ti accompagneremo noi alla partenza”.

Parole di dolore e incredulità per quell’uomo che al volontariato tanto aveva dato. “Il tuo impegno, la tua costanza e il tuo amore incondizionato per i valori del volontariato sono sempre stati per noi un modello. Hai contribuito alla nascita e allo sviluppo della nostra associazione – comunica Legalità Sardegna – e per tutti noi sei ben oltre che il nostro vicepresidente: sei il nostro caro Amico e lo sarai sempre”.