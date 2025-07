Paura questa mattina in paese, durante dei lavori di pulizia e manutenzione due operai di Lavoras hanno inavvertitamente spostato una piccola costruzione dove si trovava un nido di vespe. Punti più volte dagli insetti che, per natura, attaccano se si sentono minacciati o avvertono pericolo per il loro nido, uno di loro ha manifestato la grave reazione allergica. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure. Il lavoratore più grave è stato trasporto con l’elisoccorso in ospedale.